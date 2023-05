Promozione, all’Atletico 1994 basta lo 0-0 per vedere l’Eccellenza

Sul campo “Zia Lisa” di Catania, l’Atletico 1994 si è guadagnato la qualificazione alla finalissima grazie al pareggio a reti inviolate contro il Gela. Partita dai toni agonistici accesi, come confermano i tanti cartellini gialli e rossi estratti dall’arbitro. Dopo le iniziali fasi di studio, etnei pericolosi con l’incursione di De Carlo, anticipato sul più bello dal portiere. Risposta ospite affidata ai tentativi di Pira e Mauro, che peccano della necessaria precisione. Nel finale di frazione, le conclusioni di Mongelli e De Carlo terminano di poco sul fondo.

Nella ripresa, il direttore di gara annulla il gol segnato da Campanella per un presunto fallo in area. L’ultimo sussulto nei tempi regolamentari è prodotto dal tiro del solito Mongelli, deviato in angolo da un avversario. Nessuna occasione degna di nota nei successivi supplementari e, così, al triplice fischio festeggia l’Atletico 1994 in virtù del miglior piazzamento rispetto alla compagine gelese al termine della regular season.

Atletico 1994-Gela 0-0

Atletico 1994: Vitale, Zagami (48’ st Spartà), Motta (38’ st Orofino), Caruso, Campanella, D’Arrigo, Ranno (38’ st Mazzamuto), Licata, Mongelli, De Carlo (8’sts Marino), Bonaccorsi (26’ st Borzì). All. Di Maria.

Gela: Pandolfo, Argirdeni, Tuve, Pira, Golisano (1’sts Caci), Minolfi (33’ st Ascia), Fiore, Camilleri (1’ st Gradito), Scerra, Floridia (1’ st Deoma), Mauro. All. Bentivegna.

Arbitro: Arena di Palermo.

Note: sono stati espulsi Borzì, Mauro e Fiore.