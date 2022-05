Promozione playoff, beffa supplementare per l’Fc Motta

La Leonfortese ha azzerato i sogni d’Eccellenza dell’Fc Motta, battendola in casa per un 1-0 con il decisivo gol nei supplementari. Verdetto amaro per la formazione etnea, protagonista di un’ottima stagione, priva, però, della gioia finale. Prolungata è la fase di studio, anche perché le squadre non vogliono sbilanciarci e badano, soprattutto, ad evitare errori. Più manovrieri i locali, che si rendono pericolosi al 27’, quando Montalto impegna con una girata aerea l’attento Callejo.

In avvio di ripresa, ficcante azione dell’Fc Motta, alla quale manca, però, la finalizzazione di Inserra. Gli ennesi rispondono con la staffilata alta di Testa. Al 26’ Palazzolo si coordina da fuori area, la sua conclusione sfiora il palo. Padroni di casa vicini al vantaggio nel primo tempo supplementare: la punizione dai 20 metri di Palazzolo si infrange sul “legno”. Sull’altro fronte, il neo entrato Caputa conclude incredibilmente sopra la traversa da pochi passi dopo un errata uscita del portiere. Il match si decide a pochi minuti dai possibili rigori, quando Nyassi insacca la sfera sugli sviluppi di un angolo.

Fc Motta-Leonfortese 0-1

Marcatore: 8’ sts Nyassi.

Fc Motta: Gulisano, Nicolosi, Oliveri, Mondello, Sardo, Coniglio (41’ st Conigliello), Palazzolo, Luca, Inserra, Montalto (35’ st Maesano), Sinatra. All. Di Maria.

Leonfortese: Callejo, Gazzana, Di Perna (9’ sts Giunta), Lopez, Russo, Niang, Badg (20’ st Gonzales), Nyassi, Meta, Testa, Diagne (20’ st Caputa, 13’ sts Di Pasqua). All. Mirto.

Arbitro: Azzolina di Caltanissetta.