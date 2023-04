Promozione, il Città di Calatabiano si salva all’ultimo respiro

Girone C

Promozione Sicilia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Città di Calatabiano

Il Città di Calatabiano si è assicurato la salvezza nel campionato di Promozione nel palpitante playout contro la Nuova Azzurra Fenice, terminato con il punteggio di 4-4, che ha premiato gli etnei in virtù della migliore posizione in classifica al termine della regular season.

Gli ospiti passano in vantaggio al 15’ grazie al gol di Torre, a cui risponde subito l’onnipresente Boccaccio. Nella ripresa, va a bersaglio ancora Torre, ma Dama riequilibra la situazione (2-2). Al 45’ lo stesso bomber Dama opera il sorpasso, vanificato dalla realizzazione di Calderone nel recupero. Responso rinviato, quindi, di 30’. Mastrojeni realizza il momentaneo 3-4. Negli ultimi emozionanti istanti del match, La Piana va a bersaglio, segnando la rete della salvezza per i locali tra le proteste degli avversari per una presunta posizione di fuorigioco.

Città di Calatabiano-Nuova Azzurra Fenice 4-4 (d.t.s.)

Marcatori: 15’ e 5’ st Torre; 18’ Boccaccio; 35’ st 45’ st Dama; 48’ st Calderone; 8’ pts Mastrojeni; 15’ sts La Piana.

Città di Calatabiano: Palermo, Di Bella (17’ st Faro), Prato (15’ st Spampinato), Borzì (25’ st Palma), Calì, Romeo (24’ st Maccarrone), Binanti, Boccaccio, Dama, La Piana, Napoli. All. Benedetto.

Nuova Azzurra Fenice: Soldino, Nania, Agri (45’ st Pirri), Merlino, Bellinvia (4’pts Presti), Cucè (48’ st G. Piccolo), Torre (21’ st Zurka), Mastrojeni, P. Piccolo (30’ st Calderone), Genovese, Giunta. All. Granata.

Arbitro: Armenia di Ragusa.