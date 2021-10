Promozione, il Mazzarrone va a Ragusa per continuare la striscia positiva

Giovanni Puglisi, difensore di qualità, ha costruito all’Aldo Campo di Ragusa una fetta importante della sua carriera. Sabato il leader del reparto difensivo del Mazzarrone cercherà di contribuire insieme con i compagni di squadra alla ricerca di un risultato positivo contro il Pro Ragusa per proseguire la striscia cominciata con il Città di Avola, battuta per 3-0.

“La partita (si gioca alle 16.30) sarà una tappa fondamentale per cercare di consolidare il percorso iniziato domenica scorsa e iniziare a dare un segnale forte al campionato”. Un Mazzarrone che non vuole lasciare nulla al caso, pronto a giocarsela sino al primo minuto e consapevole delle difficoltà. “La gara – continua Puglisi – rivela non poche difficoltà. Occorre scendere in campo con la testa e la mentalità giusta per evitare brutta figura. Di fronte, infatti, troveremo una buona squadra che venderà cara la pelle”. Per Puglisi, che difende i colori della sua Mazzarrone, è un ritorno al recente passato, visto che sino allo scorso anno giocava con la maglia del Marina di Ragusa. “Giocare all’Aldo Campo – conclude - sarà una bella emozione è uno stadio che ormai conosco come le mie tasche, dove ho giocato tante belle battaglie”.