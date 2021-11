Promozione, Mazzarrone a caccia di conferme a Siracusa

Obiettivo provare a fare bottino pieno in terra siracusana. Dopo Canicattini, violata per 4-1, il Mazzarrone di Samuele Costanzo ci riprova. Avversario di turno, nel centro sportivo Erg, sarà sabato la RG Siracusa, formazione “fanalino di coda” del girone D del campionato di Promozione.

Il tecnico calatino ha convocato per la partita valevole per la nona giornata d’andata venti giocatori, non ci sarà Gigi Gentile. La squadra sta bene, diventa con il passare delle settimane sempre più convinta dei propri mezzi. La difesa è uno dei punti forza con appena sei reti subite sinora in 8 partite, secondo miglior reparto arretrato del girone. “Non sarà – confessa il difensore Salvo Ravalli - una gara semplice. Non guardiamo la classifica perché ogni partita è diversa dall'altra e noi ne sappiamo qualcosa. La squadra sta bene, lavoriamo come sempre per affrontare al meglio ogni gara e soprattutto abbiamo anche recuperato Maiorana. Sono abbastanza contento del mio campionato sinora, ma conoscendomi e chi mi conosce sa che posso fare ancora di più per la squadra”.