Stage in Sicilia per i giovani della serie C, tutti i convocati del Catania

Tornano in campo i giovani della Rappresentativa di serie C guidati dal commissario tecnico Daniele Arrigoni. Mercoledì, al campo sportivo “Marullo” di Bisconte a Messina, è in programma lo stage riservato ai ragazzi delle Under 17, 16 e 15. Alle 11.30 via alla gara amichevole a ranghi contrapposti per under 17 e 16. Alle 13 la partitella degli Under 15. Sono previsti due tempi da 30 minuti ciascuno.

Tutti i convocati

UNDER 17/UNDER 16

Portieri: Andrea Pio Maria De Pasquale (Messina, 2007), Pietro Maniscalco (Messina, 2008), Lorenzo Pio Arceri (Catania, 2007), Federico Vitale (Catania, 2008)

Difensori: Angelo Vizziello (Potenza, 2007), Marco Martoccia (Potenza, 2007), Graziano Ferrini (Messina, 2007), Giorgio Pecora (Messina, 2007), Francesco Deodato (Messina, 2008), Bryan Mameli (Messina, 2007), Antonino Caporarello (Messina, 2008), Ludovico Vittorio Leone (Catania, 2008), Gabriele Trovato (Catania, 2008), Flavio Ursino (Catania, 2007)

Centrocampisti: Marco Catalfamo (Messina, 2008), Edoardo Chiara (Messina, 2007), Ferdinando Trifilò (Messina, 2007), Alberto Salmeri (Messina, 2008), Samuel Fascetta (Catania, 2007), Sasha Amos Rapisarda (Catania, 2008), Pietro Giovanni Arcidiacono (Catania, 2008)

Attaccanti: Vittorio Santoro (Messina, 2007), Nicola Viola (Messina), Francesco Dell’Edera (Messina, 2008), Gioele Madia (Messina, 2008), Pasquale Esposito (Potenza, 2008). Simone Tommaso Capuana (Catania, 2007), Nicolò Catania (Catania, 2007)

UNDER 15

Portieri: Christian Scilipioti (Messina), Zeno Sterrantino (Catania), Domenico Rizzo (Catania)

Difensori: Rosario Casalini (Potenza), Agostino Pio Romeo (Potenza), Francesco Germino (Potenza), Salvatore Bellinvia (Messina), Alessandro Grasso (Messina), Elsamed Jukaj (Messina), Giorgio Maimone (Messina), Corrado Alfio Fuselli (Catania), Riccardo Raiti (Catania), Gabriele Vaccaro (Catania), Rosario Dugo (Catania)

Centrocampisti: Carmelo Errigo (Messina), Andrea Da Campo (Messina), Francesco Sofia (Messina), Antonino Paratore (Messina), Andrea Zinna (Catania)

Attaccanti: Alessandro Zocco (Messina), Gabriele Loria (Messina), Daniel Pio Tavilla (Messina), Antony Tutino (Messina), Diego Runza (Catania), Aurelio Castorina (Catania), Agatino Giiuseppe Egitto (Catania)

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratore tecnico (allenatore in seconda U.17/U.16): Luigi Corino.

Collaboratore Tecnico (allenatore in seconda U.15): Oriano Renzi.

Allenatore portieri: Alberto Pomini.

Medico: Gianluca Ronca.

Fisioterapista: Giuseppe Pillori.

Magazziniere: Davide Rota.

Team Manager: Paolo Pastore.