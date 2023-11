I giovani del Catania protagonisti allo stage delle rappresentative di serie C 

Giornata dedicata alle rappresentative di serie C al “L’Ambiente Stadium” di Messina, teatro degli stage riservati alle categorie Under 15, 16 e 17. Alla presenza del ct Daniele Arrigoni, coadiuvato da staff tecnico e dirigenziale, sono state disputate due amichevoli a ranghi misti, entrambe da due tempi di gioco da 30’ ciascuno.

Per primi sono scesi in campo i classe 2007 e 2008, che hanno chiuso la partitella sul 2 a 2: in rete per la squadra nera l’attaccante del Catania Tommaso Capuana e il centrocampista del Messina Edoardo Chiara; nella formazione "bianca" gol per il difensore del Potenza Marco Martoccia e per il centrocampista del Catania Pietro Arcidiacono. A seguire la seconda gara, che ha visto protagonisti i 2009. Stesso risultato, 2-2: nella compagnie blu centri dei centrocampisti Sofia e Paratore, tra i bianchi firme di Carmelo Errigo e Diego Runza, quest’ultimo attaccante in forza al Catania.