Acireale ricevuto dal vescovo Antonio Raspanti, presentato il progetto "rinascita" 

L'Acireale al gran completo (fatta eccezione per Giuseppe Savanarola, colpito da un lutto in famiglia) in visita dal vescovo Antonino Raspanti. Nel corso dell’incontro, durante il quale è stato presentato il progetto che ha preso il via a giugno, fondato sul termine “rinascita”, con gli interventi del cappellano sociale don Arturo Grasso e del responsabile dell’area comunicazione Sebastiano Ambra, il vescovo Raspanti ha espresso il suo compiacimento per l’impegno portato avanti, sottolineando l’importanza dello sport in ambito sociale. Ha fatto cenno pure al suo rapporto con il mondo del calcio, ricordando il periodo in cui è stato legato, da cappellano, alla squadra del Dattilo, nella Sicilia Orientale, e raccontando un aneddoto che lo ha visto confrontarsi simpaticamente con l’allora ct della nazionale italiana Giovanni Trapattoni.

Successivamente i presidenti de club acese Giovanni Di Mauro ed Enrico Strano hanno consegnato una maglietta color granata, recante sul retro il cognome “Raspanti” e il numero 1, e un gagliardetto, apprezzati da sua Eccellenza, che, invitato dal direttore generale Leonardo, ha accettato di andare allo stadio "Aci e Galatea’", in occasione di una partita del campionato di serie D. Infine, dopo un veloce scambio di battute con l’allenatore Salvatore Marra, Raspanti ha proposto dei recitare insieme un Padre Nostro, prima di conferire la benedizione.