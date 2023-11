Una trasmissione dedicata al campionato di serie C da dicembre su YouTube 

Serie C Girone C

La Serie C è più digitale che mai. Allo stadio Olimpico di Roma, durante il "Social Football Summit 2023", evento dedicato all’innovazione e alla digital transformation nella Football Industry, Lega Pro ha presentato la partnership con Sky, il nuovo canale tik tok curato da Comunicarlo e il rinnovato YouTube affidato a Hellodì. Presenti i rappresentanti di tutte le società. “Con la nascita della nuova Serie C NOW digitale, avvicinando un pubblico sempre più giovane, stiamo continuando a crescere, aumentando in valore e visibilità. Grazie agli accordi con Sky, Rai, Comunicarlo ed Hellodì lo sviluppo del nostro brand è in costante espansione, con ottimi numeri e risultati immediati. Dobbiamo andare avanti così, con il sostegno e il lavoro di squadra di tutti i nostri club”, ha dichiarato il presidente di Lega Pro Matteo Marani.

A presentare l’intesa con Sky c’era il Production & Channel Management Director Sky Italia Dante De Iulio. I nuovi social della serie C NOW sono stati spiegati dal Digital Strategist di Comunicarlo Federico Ciapparoni, che ha mostrato live il primo post del neonato canale Tik Tok di Lega Pro. Il CEO e CoFounder di Hellodì Francesco Ferrari ha illustrato, invece, la strategia del nuovo canale YouTube della Serie C NOW annunciando che da dicembre, ogni mercoledì, ci sarà una trasmissione dedicata al mondo di Lega Pro.