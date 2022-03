Serie C femminile, Catania superato di misura dall’Independent

Serie C femminile Girone C

Una prova di carattere non è basta alle ragazze del Catania per evitare la sconfitta casalinga contro l’Independent nella 3^ giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile. La partita è stata combattuta, come conferma il 3-2 a favore delle campane, che hanno bissato, così, il successo dell’andata. Le etnee, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo della Fesca Bari, propiziato dal gol di Romano, poi in parte vanificato da un’autorete, hanno lottato con ardore su ogni pallone.

Al 25’ ospiti in vantaggio grazie alla realizzazione di Galluccio. Risponde prontamente Mangiameli, che sigla l’1-1. Nella ripresa, situazione analoga con i centri di Bottone (10’) da una parte e ancora di Mangiameli (15’) dall’altra per il momentaneo 2-2. La talentuosa Galluccio va a bersaglio al 27’, regalando all’Independent l’intera posta in palio, nonostante gli orgogliosi attacchi portati dalle ragazze allenate da Peppe Scuto nel palpitante finale di gara. In classifica, il Catania è rimasto fermo, così, a quota 10 punti e se la vedrà domenica in trasferta con il “fanalino di coda” Coscarello Castrolibero in una sfida assolutamente da vincere.

Risultati 18^ giornata: Catania-Independent 2-3; Crotone-Coscarello Castrolibero 3-0; Matera-Grifone Gialloverde 1-0; Travestre-Res Roma VIII 2-0; Vis Mediterranea-Fesca Bari 3-1; Roma Decimoquarto-Rever Roma rinv.; Lecce-Apulia Trani rinv. Riposava: Chieti.

Classifica: Chieti 48; Apulia Trani 37; Res Roma VIII 36; Trastevere 35; Crotone 30; Lecce e Vis Mediterranea 27; Matera 25; Independent 23; Rever Roma 14; Grifone Gialloverde 12; Catania e Roma Decimoquarto 10; Fesca Bari 6; Coscarello 3.