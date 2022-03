Serie C, le ragazze del Catania corsare in Calabria 

Serie C femminile Girone C

Il Catania ha conquistato la quarta vittoria stagionale, seconda in trasferta, nella 19^ giornata del campionato di serie C femminile. La squadra etnea si è imposta per 2-1 in casa del “fanalino di coda” Eugenio Coscarello Castrolibero. Nella ripresa, a segno Costanza Pennisi sugli sviluppi di un corner (per la numero 10, miglior marcatrice del gruppo, è il quarto gol in questo torneo) e Maria Di Stefano su punizione. Margari accorcia in pieno recupero, ma le rossazzurre resistono senza affanni fino al triplice fischio.

L’allenatore Peppe Scuto ha commentato, così, la sfida disputata in Calabria: “La gara è stata molto dura, il campo in erba non era nelle condizioni migliori e, così, nessuna delle due formazioni ha avuto la possibilità di manovrare con continuità a terra. Si è giocato molto su palla lunga e ripartenza. Nel primo tempo, siamo stati poco incisivi, anche se potevamo fare centro con Pennisi. Nel secondo, abbiamo avuto maggiore decisione e, dopo il gran gol della stessa Costanza, brava a colpire con il destro, che non è il suo piede preferito, avuto tre occasioni nitide per incrementare il vantaggio. Con il raddoppio di Di Stefano si è potuta gestire la situazone quasi tranquillamente. Da menzionare l'impegno di tutte: non era semplice, il morale era a terra dopo l'ultima sconfitta e avevamo l'obbligo di vincere. Va sottolineato, inoltre, il debutto di Rita Russo, che ha compiuto 14 anni lo scorso 28 febbraio”.

Eugenio Coscarello Castrolibero-Catania 1-2

Marcatrici: 3’ st Pennisi; 33’ st Di Stefano; 46’ st Margari.

Eugenio Coscarello Castrolibero: Calì, Gatto, Franconiere (16’ Curcio), Donato, Morgante, Margari, Ceravolo, Orefice, Gaudio (6’ st Vigna), Facchineri, Ferraro (11’ st Zelesco). A disp. Greco; Sacco, Siciliano, Aprile, Rizzo. All. Greco.

Catania: Puglisi, Pietrini, Chiricò, Romano, Fiorile, Lanteri, Saraniti (45’ st Russo), Di Stefano, Mangiameli, Pennisi, Gangi (45’ st Fazio). A disp.: Orlando; Zuppelli, Ragaglia, Panebianco. All. Scuto.

Arbitro: Mallardi di Bari (Paonessa e Di Santo di Cosenza).