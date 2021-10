Serie C femminile, il Catania subisce un gol per tempo a Napoli

Serie C femminile Girone C

Non è bastata una prova di carattere alle ragazze del Catania per evitare la sconfitta per 2-0 nella 3^ giornata del campionato di serie C sul campo dell'Independent Napoli, che si è imposto con un gol per tempo al termine di una gara combattuta e per lunghi tratti equilibrata. Le reti di Bottone e Tozzi hanno permesso alle campane di agganciare a quota 3 in classifica proprio le rivali rossazzurre.

Mister Peppe Scuto ha commenta, così, la sfida: “La partita è stata condizionata dal forte vento. Il primo tempo di marca napoletana e noi potevamo essere più attenti sul loro vantaggio, poi siamo usciti e ce la siamo giocata alla pari. Nella ripresa siamo partiti bene, abbiamo creato alcune occasioni, come l'Independent, e al 90’ avremmo potuto pareggiarla su punizione: purtroppo la palla è finita di un centimetro oltre la traversa e in pieno recupero, in contropiede, abbiamo subito il raddoppio. Merito alle avversarie, la loro è una gran bella squadra con tante ragazze di categoria. Stiamo crescendo, ma dobbiamo farlo più in fretta e le nostre calciatrici devono essere più "cattivi" e smaliziate. Buona la prestazione di Kimberly Mangiameli, della difesa e del centrocampo, ma tutto ciò non basta. Occorrerà dare sempre di più, il torneo è veramente duro”.

Independent-Catania 2-0

Marcatrici:12’ Bottone; 45’ st Tozzi.

Independent: Ventresino, Prete (22’ st Russo), Volpe (42’ st Astarita), Galluccio, Bottone, Coccia (24’ st Tozzi), Borrelli (42’ st D’Errico), Testa, Musella, Marotti, Sica. A disp.: Matacena, Vastarelli, Iacomino, D'Alessio e Ferrara. All. Aielli.

Catania: Orlando, Pietrini, Chiricò (46’ st Messina), Romano (42’ st Gangi), Fiorile, Finocchiaro (37’ Lanteri), Di Mauro (37’ st Villani), Di Stefano, Vitale, Pennisi, Mangiameli. A disp.: Puglisi e Fazio. All.: Scuto.

Arbitro: Castropignano.