Serie C femminile, Catania atteso dalla sfida salvezza contro il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Dovrebbe riprendere domenica il cammino del Catania nel campionato di serie C di calcio femminile. Il condizionale è d'obbligo vista la problematica situazione pandemica in Italia. Il calendario della 14^ giornata prevede la sfida in casa del Grifone Gialloverde, squadra ripescata in estate dopo la rinuncia del Pescara. Si tratta di un’importante sfida salvezza, come conferma la classifica, che vede le laziali a quota 9 punti, 3 in più delle rossazzurre, che si augurano, quindi, di operare l’aggancio e di lasciare la scomoda penultima posizione.

Il Catania ha saltato nel precedente turno la gara interna contro la Match Point Matera per le positività riscontrare tra le lucane e quella precedente contro il Trastevere, per cui rivivrà un match ufficiale ad oltre un mese di distanza dalla sconfitta interna (2-6) contro la Mediterranea Soccer. Le ragazze allenate da Peppe Scuto hanno disputato, fin qui, 10 partite, vincendone 2 contro Coscarello Castrilibero e Fesca Bari e perdendo le restanti 8.

Programma partite 14^ giornata: Coscarello Castrlibero-Aprilia; Fesca Bari-Lecce; Grifone Gialloverde-Catania; Independent-Apulia Trani; Match Point Matera-Trastevere; Res Roma VIII-Chieti; Rever Roma-Crotone; Mediterranea Soccer-Roma Decimoquarto.

Classifica: Chieti 39; Res Roma III 32; Trastevere 29; Apulia Trani 28; Aprilia 20, Match Point Matera 18; Mediterranea Soccer 17; Crotone 16; Lecce 15; Independent 14; Roma Decimoquarto 10; Grifone Gialloverde 9; Rever Roma 8; Catania 6; Fesca Bari 5; Coscarello Castrolibero 3.