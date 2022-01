Salta anche la terza giornata di ritorno della serie C, si prova ora con la quarta   

Serie C Girone C

Com’era ampiamente prevedibile, slitta ulteriormente il campionato di serie C per il dilagare dei casi di Covid-19 determinati dalla variante Omicron. Dopo il rinvio della seconda giornata del girone di ritorno, non verrà disputata pure la terza nelle date che sarebbero andate dal 15 al 17 gennaio, per cui la sfida Catania-Paganese è stata posticipata al 23 febbraio. Il primo turno utile è adesso il quarto (22-23-24 gennaio), che prevede il match Bari-Catania.

Questo il testo ufficiale pubblicato dalla Lega Pro:

“Il Presidente della Lega Pro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente Medico-Scientifico della Lega Pro Dott. Francesco Braconaro, considerate il permanere delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 3a giornata di ritorno del Campionato Serie C 2021/2022″.