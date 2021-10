Serie D, il Biancavilla rallenta la corsa dell’Acireale

E’ terminato con uno spettacolare 2-2 il derby Acireale-Biancavilla giocata al “Gaeta” di Enna per via del lavori di adeguamento dello stadio “Aci Galatea”.

Avvio favorevole agli acesi, pericolosi con il colpo di testa alto di Ortolini. All’8’ Biancavilla in dieci per l’espulsione di Pertosa, che stende Piccioni lanciato a rete. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti reggono l’urto e si propongono in contropiede. Al 34’ gol annullato a Ortolini per posizione di fuorigioco. Trascorrono tre minuti e grande occasione per i granata: staffilata mancina di Cristiani, il pallone sbatte prima sulla traversa e poi sulla linea con Ortolini che non riesce ad indirizzarla in fondo al sacco. Sull’altro fronte, prodigioso intervento di D’Alterio sulla conclusione a colpo sicuro di Di Stefano. Il successivo angolo porta in dote il vantaggio dei gialloblù, siglato da Panza su servizio di Ficarotta.

Scoppiettante inizio di ripresa. All’11’ Tumminelli pareggia su cross di Russo. Pochi minuti dopo, lo stesso Russo opera il sorpasso, andando a segno con un tiro al volo sul primo palo. Nel momento più complicato, reazione dei ragazzi allenati da Ciccio Cozza, che ristabiliscono la parità (20’) grazie a Manfrè, che realizza sottomisura. Incassato il gol, l’Acireale si proietta in attacco, ma il montante nega il possibile vantaggio a Piccioni, autore di una “telecomandata” punizione. Nel palpitante finale, i “padroni di casa” collezionano azioni pericolose con Piccioni, Russo e Cristiani, peccando, però, delle necessaria precisione.

Acireale-Biancavilla 2-2

Marcatori: 45' Panza; 11’ st Tumminelli; 19’ st Russo; 20 st Manfrè

Acireale: D’Alterio Cannino, Figliomeni, Cadili (30’ st Brumat), Tumminelli, Cristiani, Correnti, Todisco, Russo, Ortolini, Piccioni. A disp.: Mascolo, Governo, Esposito, Cottone, Giordano, De Pace, Mustacciolo, Cesarano, Garetto, Lo Monaco e Joao Pedro. All. De Sanzo.

Biancavilla: La Rosa; Miceli, Moi, Pertosa, Maimone, Panza, Viglianisi, Ficarrotta (22’ st Bossa), Palmisano (49’ st Guerci), Di Stefano (30’ st Di Francesco), Manfrè. A disp.: Governali, Mollica, Asero, Staiano e Cruz. All. Cozza.

Arbitro: Lingamoorthy di Genova (Citarda e Barbanera).

Note: espulso all’8’ Pertosa. Ammoniti: Cadili, Viglianisi, Tumminelli, Ficarotta, Panza, La Rosa, Palmisano, Correnti e Piccioni