Acireale sconfitto in casa dal Castrovillari nel recupero di serie D

Squadra in casa Città di Acireale

L’Acireale è stato sconfitto a sorpresa per 1-0 dal Castrovillari nel recupero della 29^ giornata del campionato di Serie D, disputato al “Comunale” di Aci Sant’Antonio. Primo squillo dei padroni di casa con il tiro a volo di Savanarola, respinto da Aiolfi in angolo. Al 22’ Figliomeni rischia l’autogol con un goffo intervento in area, ma la sfera termina alta. Poche le emozioni e gioco molto spezzettato. Negli ultimi istanti del tempo, prova il colpo di testa risolutivo Russo, peccando, però, nella mira.

Inizio di ripresa favorevole agli ospiti, che, dopo aver minacciato la porta avversaria con l’impreciso destro di Carrozza, passano in vantaggio (13’): Tripicchio si infila nella difesa granata ed indirizza di sinistro la sfera in fondo al sacco. L’Acireale appare a corto di idee e, soprattutto, sulle gambe e la reazione si limita ad un tiro di Ricciardo, deviato da Mazzotti. Sull’altro fronte, Cosenza centra il palo su punizione. Scampato il pericolo, i locali rispondono con l’occasione capitata nei piedi di Russo, che strozza la conclusione da posizione favorevole. Nel finale, assedio dei ragazzi allenati da Fabio De Sanzo, vicini più volte al gol con Viglianisi, Figliomeni e Russo, che trovano sempre sulla loro strada gli strepitosi interventi di Aiolfi.

Acireale-Castrovillari 0-1

Marcatore: 13’ st Tripicchio.

Acireale: D’Alterio, De Pace (35’ st Cannino), Figliomeni, Cadili (24’ st Tounkara), Cristiani (11’ st Viglianisi), Savanarola, Lodi, Correnti, Todisco (1’ st Cottone), Russo, Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Brumat, Mollica, Le Mura, Joao Pedro. All. De Sanzo.

Castrovillari: Aiolfi, Cinquegrana, Strumbo, Carrozza, Cosenza, Rodi (30’ st Rotunno), Tripicchio (14’ st Padin), Mazzotti, Trofo (40’ st Rosa Gastaldo), Teyou, Anzillotta. A disp.: Piga, Rota, Toziano, Pittari, Visciglia, Arrigucci, Rodi. All. Colle.

Arbitro: Borriello di Arezzo (Ferraro e Ciannarella).