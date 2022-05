Serie D, l'Acireale pareggia contro il Città di Sant’Agata 

L’Acireale ha pareggiato 1-1 in casa contro il Città di Sant’Agata. Sul campo di Aci Sant’Antonio, biancazzurri subito in vantaggio grazie alla soluzione di contro balzo di Squillace. Il palo nega il raddoppio al calcio d’angolo dello specialista Catalano. All’11’ attacco dei padroni di casa portato da Tumminelli, la cui conclusione non impensierisce il portiere. Granata più pericolosi con ila battuta incredibilmente alta di Musso da favorevole posizione. Piazzolla si oppone, invece, con bravura al tentativo di Viglianisi. Sulla seguente ripartenza, Alagna trova Cicirello, il cui tiro termina di un soffio sul fondo. Lo stesso Cicirello manca poi una buona opportunità. Sul finire di prima frazione, proteste acesi per un tiro cross di Lodi, che impatta contro il "legno" interno. I locali chiedono la rete, il direttore di gara la convalida, ma, dopo un consulto con il proprio assistente, cambia parere.

Nella ripresa, parte forte l’Acireale, che potrebbe pervenire al pareggio con Ricciardo, ma il suo colpo di testa finisce a lato. Dall’altra parte, i tentativi di Catalano sono privi della necessaria precisione. Al 30’ sempre lo scatenato Catalano impegna severamente D’Alterio, che si salva in due tempi. Riequilibra la situazione Correnti (38’), che finalizza l’assist aereo di Ricciardo. Nel finale, i locali provano ad operare il sorpasso, ma la difesa avversaria regge bene l’urto. Per il Città di Sant’ Agata finisce, dunque, il campionato con 60 punti in 36 partite ed il quinto posto acquisito. Mercoledì 25 maggio è in calendario la semifinale play off del girone I in trasferta contro la Cavese.

Acireale-Città di Sant’Agata 1-1

Marcatori: 2’ Squillace; 38’ st Correnti.

Acireale: D’Alterio, Mollica, Cadili, Brumat, Tumminelli, Viglianisi (24’ st Tounkara), Lodi, Correnti (39’ st Garetto), Cottone (1’ st Lo Monaco), Russo (18’ st Cristiani), Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Savanarola, Joao Pedro, Finocchiaro, Binanti. All. De Sanzo.

Città di Sant’Agata: Piazzolla, Sannia, Brugaletta, Capone, Bongiovanni (33’ st Mazzone), Frisenna, Cipolla (18’ st Miceli), Squillace (25’ st Brugnano), Alagna, Catalano, Cicirello (26’ st Cristiano). A disp.: Fernandez, Cervillera, Caracò, Lanza, Okito. All. Giampà.

Arbitro: Russo di Torre Annunziata (Mamouni e Munitello).