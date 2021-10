Serie D, l’Acireale accelera e si aggiudica il derby contro il Giarre

L’Acireale ha rispettato i pronostici nel derby contro il Giarre, imponendosi all’Aci Galatea per 2-0. I gol sono arrivati nel secondo tempo, siglati da Correnti ed Ortolini.

Botta e risposta ad inizio partita con i tentativi inefficaci di Cocimano da una parte e Tumminelli dall’altra. Al 25’ grande occasione per l’Acireale: Cristiani calcia dal limite, il tiro deviato viene raccolto da Ortolini, che, davanti al portiere, non riesce a spingere il pallone in rete. Granata di nuovo pericolosi con una conclusione dal limite di Correnti, di poco a lato. Prima dell’intervallo, la risposta gialloblù affidata a Cocimano, che spreca da favorevole posizione. I padroni di casa pigiano il piede sull’acceleratore ad inizio ripresa, sbloccando il punteggio al 7’ grazie alla rete di Correnti, che indirizza in fondo al sacco la sfera. Galvanizzato dal vantaggio, l’Acireale sfiora il raddoppio con Tumminelli, Piccioni ed Ortolini. Il Giarre rimane in dieci uomini per l’espulsione di Marchetti. Con l’uomo in più, Cristiani e compagni gestiscono la situazione, chiudendo i conti con il 2-0 siglato da Ortolini, a segno con un preciso colpo di testa.

Acireale-Giarre 2-0

Marcatori: 7’ st Correnti, 39’ st Ortolini.

Acireale: D’Alterio, Cannino, Figliomeni, Cadili, Tumminelli (45’ st Brumat), Cristiani, Correnti, Todisco (36’ st Esposito), Russo (46’ st Joao Pedro), Piccioni (36’ st Garetto), Ortolini. A disp.: Mascolo, Brumat, Giordano, De Pace, Mustacciolo, Cesarano, Savanarola. All. De Sanzo.

Giarre: Barbagallo, Priola, Beye, Zappalà, Miceli (8’ st La Rosa), Marchetti, Sessa (13’ st Cozza), Iseppon (16’ st Nicotra), Brunetti (16’ st Panebianco), Dembelè (26’ st Cannavò), Cocimano. A disp.: Quartarone, Scuderi, Musso. All. Infantino.

Arbitro: Peletti di Crema (Tagliafierro e Romagnoli).

Note: espulso al 26’ st Martchetti. Ammoniti: Cristiani, Marchetti, Cadili, Beye e Cannavò.