Serie D, super rimonta dell’Acireale nella semifinale playoff contro il Lamezia

Incredibile rimonta dell’Acireale, che in 10’ è riuscito a ribaltare il punteggio, dallo 0-2 al 3-2, nella sfida playoff contro il Lamezia, conquistando, così, l’accesso alla finale, da disputare sul campo della Cavese. Inizio favorevole ai granata, che ci provano con Savanarola, Le Mura e Russo, senza sortire, però, l’esito sperato. Al 6’ calabresi in vantaggio: Haberkon finalizza il magistrale assist di Maimone. Terranova potrebbe subito raddoppiare, ma D’Alterio gli mura, in uscita, la battuta ravvicinata. I padroni di casa cercano di reagire, ma i loro tiri da lontano sono privi della necessaria precisione e, così, prima dell’intervallo, la girata di Haberkon sfiora l’incrocio dei pali.

In avvio di ripresa, il Lamezia realizza l’illusorio 0-2 grazie alla millimetrica conclusione dal limite di Bezzon. Nel momento più complicato del match, l’Acireale cambia volto e dimezza subito le distanze su rigore, fischiato dall’arbitro per un fallo in area ai danni di Garetto e trasformato dallo specialista Lodi. Sei minuti dopo, sempre Lodi ristabilisce la parità, indirizzando su punizione il pallone in rete. All’15’ si concretizza il sorpasso, quando il colpo di testa di Garetto, imbeccato da Lodi, supera l’incredulo Gentile. A questo punto, gli ospiti si proiettano in avanti alla ricerca del pareggio, esponendosi alle ficcanti ripartenze degli avversari, come avviene al 31’ con il portiere che evita il poker sul tentativo di Russo. Sull’altro fronte, Maiomone conclude al volo e la sfera lambisce il "legno". Stessa sorte tocca poi al suo compagno De Marco. Nel recupero, Correnti chiude i conti, realizzando il gol della sicurezza.

Acireale-Lamezia 4-2

Marcatori: 6’ Haberkon; 2’ st Bezzon; 5’ st (rig.) e 11’ st Lodi; 15’ st Garetto; 47’ st Correnti

Acireale: D’Alterio, Brumat, De Pace (1’ st Mollica), Cadili, Tumminelli, Le Mura (40’ st Esposito), Lodi, Garetto (31’ st Cristiani), Correnti, Savanarola (49’ st Joao Pedro), Russo (35’ st Ricciardo). A disp.: Ruggiero, Figliomeni, Lo Monaco, Viglianisi. All. De Sanzo.

Lamezia: Gentile, Magnavita (20’ st Miliziano), Miceli, Amenta (16’ st Provazza), Sabatino, Bezzon (16’ st De Marco), Corapi (20’ st Salandria), Maimone, Bollino, Haberkon, Terranova (35’ st Rusescu). A disp.: Lai, Tringali, Tipaldi, Da Dalt. All. Campilongo.

Arbitro: Migliorini di Verona (De Luca e Roncari).