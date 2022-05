Serie D, il mai domo Acireale rimonta tre volte il Licata

La partita Acireale-Licata è terminata, al “Gaeta” di Enna, con uno scoppiettante 3-3. Si trattava del recupero della 31^ giornata del girone H di serie D. Inizio gara favorevole agli ospiti, che appaiono più propositivi in attacco. Al 23’ passano in vantaggio grazie al pregevole gol in contropiede di Gueye, che finalizza l’assist fornitogli da Souare. Immediato il pareggio dei granata con uno spettacolare destro a volo di Figliomeni. Galvanizzati dalla rete, i padroni di casa si proiettano in avanti alla ricerca del sorpasso, ma vengono nuovamente infilati in ripartenza; questa volta Souare fa tutto da solo e realizza l’1-2. Mazzamuto ha l’occasione per calare il tris, ma si fa ipnotizzare da D’Alterio. Prima dell’intervallo, Tumminelli riequilibra la situazione, indirizzando la sfera in fondo al sacco con una conclusione a giro.

In avvio di ripresa, il copione non muta. I generosi ragazzi allenati da Fabio De Sanzo producono un grande sforzo offensivo, ma lasciano ampi spazi dietro. Souare è implacabile nell’approfittarne al 12’ per segnare di sinistro sul velo di Saito. L’Acireale mostra, comunque, un inesauribile carattere e la voglia di non arrendersi mai. Al 22’ Savanarola si avventa su un pallone vagante in area e sigla il 3-3. Il palo nega poi il poker al Licata sulla battuta a colpo sicuro di Candiano. Nel finale, i locali sfiorano due volte il colpaccio, decisivi gli interventi del portiere Truppo.

Acireale-Licata 3-3

Marcatori: 23' Gueye; 26' Figliomeni; 32' e 12' st Souare; 40' Tumminelli; 22' st Savanarola.

Acireale: D’Alterio, De Pace, Figliomeni (22' st Cannino, 38' st Mollica), Cadili (16' st Viglianisi), Tumminelli, Savanarola, Lodi, Correnti, Cottone (1' st Le Mura), Russo, Ricciardo (36' st Tounkara). A disp.: Ruggiero, Brumat, Finocchiaro, Joao Pedro. All. De Sanzo.

Licata: Truppo, Calaiò, Brunetti, Orlando, Mazzamuto, Currò (30' st Pedalino), Candiano, Aprile, Lanza (7' st Saito, 37' st Rubino), Gueye, Souarè (35' st Cappello). A disp.: Clemente, Bertella, Caccetta, Minacori. All. Romano.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Montanelli e Brunetti).

Note: espulso Viglianisi.