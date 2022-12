Serie D, l’Acireale piega la resistenza della Mariglianese

L’Acireale ha conquistato una preziosa vittoria per 2-1 in rimonta contro la Mariglianese nel match giocato al “Comunale” di Aci Sant’Antonio, valido per la 14^ giornata del campionato di serie D (girone I). Inizio favorevole ai granata, subito pericolosi sulla mancata deviazione di Limonelli, che poi sfiora il palo da favorevole posizione. I campani sfruttano, invece, la prima opportunità utile per passare in vantaggio. Di Dato si impossessa di un pallone vagante e realizza con un tiro a giro dal limite grazie alla sponda della traversa. I padroni di casa pareggiano al 30’, quando Distefano verticalizza per Coulibaly, che vince il duello Tosolini e supera Lesta, proteso in disperata uscita.

In avvio di ripresa, ci prova Petruccelli, senza inquadrare il bersaglio. Al 10’ Coulibaly spreca una ghiotta occasione per operare il sorpasso, facendosi ipnotizzare sul più bello dal portiere. Sul ribaltamento di fronte, Giappone devia in angolo il colpo di testa ravvicinato di Ferraro. Il gol acese si concretizza al 26’: punizione di Bucolo, sponda di Tumminelli per Guarino, che insacca in spaccata la rete del 2-1. I ragazzi allenati da Massimo Costantino gestiscono poi la situazione, andando vicini al tris con il neo entrato Aquino.

Acireale-Mariglianese 2-1

Marcatori: 14’ Di Dato; 30’ Coulibaly; 26’ st Guarino.

Acireale: Giappone, Patanè (36’ st Cannino), Guarino, Brugaletta, Medico, Palermo (25’ st Rotella), Bucolo, Tumminelli (35’ st Virgillito), Distefano (14’ st Arquin), Limonelli, Coulibaly (43’ st Savanarola). A disp.: Truppo, Russo, Maniscalco, Fratantonio. All. Costantino.

Mariglianese: Lesta, Massaro, Tosolini, Monteleone, Ciaravolo, Petruccelli, Fiorillo (22’ st Rimoli), Palumbo, Maydana (47’ st Giordano), Ferraro (36’ st Esposito), Di Dato. A disp.: Mercurio, Angeletti, Dinacci, Tiberio, Ciaramella. All. Senigagliesi.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva (Nappi e Elisino).