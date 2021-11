Serie D, il rimaneggiato Acireale pareggia 1-1 contro il Portici

L’Acireale ha conquistato un punto nel match contro il Portici, disputato nello stadio comunale di Aci Sant’Antonio. 1-1 il risultato finale di una gara combattuta, che ha visto i granata fare a meno di numerosi giocatori tra infortuni e squalifiche. I campani pigiano subito il piede sull’acceleratore, rendendosi pericolosi con Elefante. Al 16’ ghiotta occasione per Manfrellotti, che si fa intercettare da Ruggiero una battuta a colpo sicuro. I padroni di casa rispondono con gli imprecisi tentativi di Piccioni e Russo. Acireale vicino al vantaggio al 39’, quando Piccioni, su punizione di Russo, indirizza il pallone oltre la traversa da favorevole posizione.

I locali sbloccano il punteggio ad inizio ripresa: calcio da fermo dell’onnipresente Russo e conclusione risolutiva di Cannino. L’Acireale non ha neanche il tempo per esultare, poiché viene, poco dopo, espulso Esposito per una seconda ammonizione apparsa eccessiva. Nonostante l’inferiorità numerica, Tumminelli e compagni provano a raddoppiare. Con il trascorrere del tempo, aumenta, però, la pressione del Portici, che pareggia (30’) grazie al colpo di testa ravvicinato di Elefante. Romano rimedia una brutta botta in un contrasto aereo con Garetto, ma riesce a riprendere il gioco. Nel finale, i ragazzi allenati da Fabio De Sanzo provano ad attaccare, ma non sortiscono l’effetto sperato.

Acireale-Portici 1-1

Marcatori: 2’ st Cannino; 30' st Elefante.

Acireale: Ruggiero, De Pace (34’ st Savanarola), Esposito, Cannino, Tumminelli, Russo, Garetto, Todisco, Correnti (41’ st Mustacciolo), Piccioni (7’ st Figliomeni), Ortolini. A disp.: D’Alterio, Giordano, Cottone, Lo Monaco, Lodi e Cristiani. All. De Sanzo.

Portici: Della Valle, Izzo (26’ st De Luca), Riccio, Russo (8’ st Marino), Calvanese, Carrotta, Stallone, Castagna (8’ st Romano), Scala, Elefante, Manfrellotti. A disp.: Schaeper, Cirillo, Pisani, Grimaldi, Esposito e Filogamo. All. Sarnataro.

Arbitri: Ursini di Pescara (Celestino e Manucci).

Note: espulso al 3’ st Esposito per doppia ammonizione.