L’Acireale piega la resistenza del Real Aversa con il gol di Cadili

L’Acireale ha piegato, al “Comunale” di Aci Sant’Antonio, la tenace resistenza del Real Aversa con il punteggio di 1-0 nella 15^ giornata del campionato di serie D (girone I). Si tratta di un successo importante, che bissa quello ottenuto a Vallo della Lucania. Inizio migliore dei campani, che si fanno vedere con le incursioni di La Monica e Domenico Russo. Sull’altro fronte, ci prova Lodi dalla distanza, ma senza la necessaria forza. Il trequartista, ex Catania, esce poco dopo per infortunio. Al 28’ conclusione di Domenico Russo, intercettata in due tempi dall’attento D’Alterio. Ospiti vicini al vantaggio al 40': sugli sviluppi di un angolo, gran botta di Mariani e pallone che termina di un soffio a lato.

Atteggiamento diverso dell’Acireale in avvio di ripresa. I granata, dopo aver reclamato per la mancata concessione di un rigore (contatto dubbio in area ai danni di Cannino), passano in vantaggio al 12’ grazie alla zampata di Cadili, che indirizza la sfera in fondo al sacco. In questa occasione, protestano i giocatori del Real Aversa per una presunta carica di Garetto sul portiere. La compagine normanna avanza il baricentro della propria manovra, ma si rende pericolosa soltanto con i tiri imprecisi di Mariani e Ndaye. L’Acireale non sfrutta, invece, alcune ficcanti ripartenze per raddoppiare.

Acireale-Real Aversa 1-0

Marcatore: 12' st Cadili.

Acireale: D’Alterio, Cannino, De Pace, Cadili; Correnti (29’ st Brumat), Cristiani, Lodi (15' Garetto), Russo, Todisco, Savanarola, Ortolini (14’ st Piccioni). A disp.: Ruggiero, Giordano, Cottone, Esposito, Joao Pedro e Lo Monaco. All. De Sanzo.

Real Aversa: Lombardo, Di Lorenzo, V. Russo, Hutsol, Mariani, D. Russo, Strianese, Montaperto (9’ st Cavallo), Ndiaye, Schiavi, La Monica. A disp.: De Simone, Cesarano, Sgambati, Russo Dom., Iannone, Gala e Grimaldi. All. Sannazzaro.

Arbitro: Arnaut di Padova (Cozza e Gigliotti).