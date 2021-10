Serie D, l’Acireale piega la resistenza del Santa Maria con la doppietta di Ortolini 

L’Acireale è tornato al successo e vede salire le sue quotazioni nel “borsino” del campionato di serie D. I granata hanno battuto in casa il mai domo Santa Maria per 3-2, capitalizzando la doppietta del talentuoso Ortolini.

L’Acireale sblocca subito il punteggio grazie al rigore trasformato dallo specialista Lodi, assegnato d’arbitro per il fallo in area di un difensore ai danni di Savanarola. Al 9' Ortolini raddoppia con una deviazione sottomisura su sponda di Correnti. La partita scorre senza eccessivi sussulti fino alla mezz’ora, quando Tumminelli parte in solitaria, si accentra e lascia partire un tiro, che si stampa sul palo. Nel recupero, i campani dimezzano le distanze grazie al gol di Coulibaly.

Nella ripresa, Maio ristabilisce la parità su punizione, il pallone viene deviato dalla barriera e beffa D'Alterio. I ragazzi di De Sanzo reagiscono rabbiosamente, riportandosi in vantaggio al 22’ ancora con Ortolini, che riesce a girare in rete col sinistro il traversone di Todisco, trovando, così, la doppietta personale. Gli acesi potrebbero chiudere i conti in contropiede, ma peccano della necessaria precisione nelle finalizzazioni, mentre D’Alterio è attento, nel finale, sull’ennesimo insidioso calcio da fermo di Maio. Dopo 7’ di recupero, a festeggiare sono De Pace e compagni.

Acireale-Santa Maria 3-2

Marcatori: 2’ Lodi (rig.); 9’ e 22’ st Ortolini; 48’ Coulibaly; 8’ st Maio.

Acireale: D’Alterio, De Pace, Figliomeni, Cadili, Tumminelli (47’ st Brumat), Cristiani, Lodi, Todisco, Correnti (38’ st Garetto) Savanarola, Ortolini (33’ st Piccioni). All. De Sanzo.

Santa Maria: Stagkos, De Mattia (43’ st Giordano), Campanella, Masullo (9’ st Konios), Gargiulo, Coulibaly, Simonetti (38’ st Tandara), Maio, Luscietti, Maggio, Oviszach (25’ sy Cunzi). All. Nicoletti.

Arbitro: Frasynyak di Gallarate (De Simone-Fabrizi).