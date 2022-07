Serie D, Vittorio Strianese nuovo direttore sportivo dell’Acireale

Vittorio Strianese è il nuovo direttore sportivo dell’Acireale. Il suo ruolo sarà fondamentale nella costruzione dell’organico che disputerà il prossimo campionato di serie D. Quarantacinque anni, nato a Eboli, vanta una brillante carriera ed una recente esperienza tra le fila del Paternò, con cui ha raggiunto eccellenti risultati, superando di gran lunga le ambizioni; prima di allora, nel curriculum dieci anni vissuti intensamente in Sicilia tra Scordia, Noto e Akragas.

“Vengo ad Acireale con infinito orgoglio perché si tratta di una piazza importante, per il calore e l’amore che provano i tifosi. Siamo già al lavoro con il direttore generale per preparare nel migliore dei modi stagione. I proclami non fanno parte della mia persona, ma ci tengo a garantire massimo impegno e dedizione per una maglia che merita tanta gloria, per il suo passato ed il presente. Alla città chiedo di restare uniti, sostenitori e società, perché è una condizione indispensabile per poter lavorare bene”. Queste le parole dello stesso Strianese, pubblicate nel sito ufficiale del club granata.