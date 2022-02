Serie D, l’Acireale vince il derby contro il Trapani

L’Acireale ha vinto il derby contro il Trapani per 2-0, conquistando, così, tre punti preziosi per le proprie ambizioni d’alta classifica. Inizio di gara equilibrato e combattuto, ma senza sussulti emotivi. Al 18’ tiro dalla distanza alto di Musso. I padroni di casa rispondono con una soluzione analoga di Cadili, che ha lo stesso epilogo. Ospiti pericolosi poi con l’imprecisa rovesciata di Musso. Quasi allo scadere della frazione, acesi in vantaggio: scambio di prima tra Savanarola e Lodi, che d’esterno imbuca in area, Russo si impossessa della sfera e la insacca di sinistro.

Galvanizzati dal gol, i locali raddoppiano, in avvio di ripresa, con Garetto, che finalizza di testa una magia di Lodi da calcio da fermo. Il Trapani fatica a reagire, rischiando di capitolare nuovamente su un’incursione di Piccioni. Al 24’ D’Alterio non si fa sorprendere dalla conclusione di Bonfiglio. Dieci minuti dopo, il palo interno nega il tris all’ispirato Lodi. Nei minuti finali, il Trapani si proietta in avanti per cercare di riaprire la partita, ma gli attacchi sono confusi e la difesa avversaria regge l’urto senza correre particolari rischi.

Acireale-Trapani 2-0

Marcatori: 44' Russo; 2' st Garetto.

Acireale: D’Alterio; De Pace, Figliomeni (25' st Mollica), Cadili, Tumminelli, Lodi, Garetto, Cottone, Savanarola; Russo (25' st Correnti), Piccioni (32' st Ricciardo). A disp.: Ruggiero, Brumat, Le Mura, Joao Pedro. All. Pedalina (De Sanzo squalificato).

Trapani: Cultraro; Barbara, Maltese, Bruno, Solimeno, Olivera (30' st De Felice), Antezza, Lupo (12' st Galfano), Vitale (36' st Santarpia), Musso (24' st Bonfiglio), Russo (12' st Spano). A disp.: Recchia, Pagliarulo, Amorello, Pipitone. All. Morgia.

Arbitro: Marin di Portogruaro (Mallimaci e Gigliotti).

Note: espulso al 48' st Antezza.