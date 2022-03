Serie D, Acireale implacabile nel match contro il Troina

Un Acireale bello e concreto ha battuto, davanti ai propri sostenitori, il Troina per 3-0, rendendo ancora più entusiasmante la sua stagione. I granata passano subito in vantaggio: azione dirompente sulla destra di Savanarola, assist per Figliomeni, che di piatto realizza l’1-0. Gli ospiti rispondono con una pericolosa incursione sull’asse Ficarotta-Mustacciolo, quest’ultimo manca il bersaglio da pochi passi. Sventata la minaccia, i locali riprendono ad attaccare e, dopo una prodigiosa parata del portiere sulla staffilata di Savanarola, lo stesso Savanarola raddoppia con un preciso colpo di testa su passaggio di Lodi. La stoccata al volo di Ricciardo trova la pronta risposta di Faccioli, che evita, così, di capitolare nuovamente. Nota stonata per gli acesi l’infortunio occorso a Lodi, che lascia il campo per un guaio muscolare.

Il copione resta immutato nella ripresa. I padroni di casa provano a pungere con Viglianisi e Tumminelli, mentre sull’altro fronte, Ficarrotta ruba un pallone ad un avversario, ma viene recuperato sul più bello dalla chiusura di Cadili. Al 23’, Faccioli para un rigore a Ricciardo dopo un fallo in area di Falla su Russo. L’Acireale chiude definitivamente i conti al 35’ grazie alla precisa girata aerea di Garetto sul corner battuto da Savanarola. Nel recupero, un’occasione per parte, ma il risultato non cambia più.

Acireale-Troina 3-0

Marcatori; 2' Figliomeni; 10 Savanarola, 35' st Garetto.

Acireale: D’Alterio, De Pace (15' st Mollica), Figliomeni, Cadili, Tumminelli, Lodi (35' Viglianisi), Garetto (36' st Brumat), Cottone (30' st Le Mura), Savanarola, Russo (34' st Correnti), Ricciardo. A disp.: Ruggiero, Cristiani, Joao Pedro, Tounkara. All. De Sanzo.

Troina: Faccioli, Falla, Mbaye (35' st Toure), Maniscalco, Mustacciolo (23' st Boufus), Lorefice, Indelicato, Corcione (29' st Denkovoski), Fratantonio (40' st Cristaldi), Leone, Ficarrotta (33' st Leotta). A disp.: Mennella, Gargiulo, Carcagnolo, Camacho. All. Galfano.

Arbitro: Bracaccini di Macerata (Barbanera e Vitaggio).