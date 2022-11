Serie D, l’Acireale pareggia in casa contro la Vibonese 

L’Acireale non riesce proprio a vincere in casa. Al “Comunale” di Aci Sant’Antonio, la squadra allenata da Massimo Costantino ha pareggiato 0-0 contro la Vibonese. Un’opportunità per parte in avvio di match, non sfruttate da Guarino, che manca l’appuntamento con la deviazione risolutiva, e Martiniello, la cui bordata dalla distanza sfiora il palo. Su un angolo, Guarino e Brugaletta arrivano tardi sul pallone (23’), mentre è poi troppo centrale la conclusione di Carbonaro. Il tempo si chiude senza sussulti.

Ad inizio ripresa, Savanarola respinge nei pressi della linea la girata aerea di Bonnin. Sventato il pericolo, i granata intensificano gli attacchi per sbloccare il punteggio, ma i tentativi di Carbonaro sono privi della necessaria mira. Al 31’ Coulibaly salta pure il portiere, calciando incredibilmente alto. L’Acireale continua ad attaccare, sbattendo sull’arcigna retroguardia avversaria. Nel recupero, il tiro di Limonelli a colpo sicuro viene respinto dalla schiena di Tazza.

Acireale-Vibonese 0-0

Acireale: Giappone, Patanè (42’ st Lo Monaco), Guarino, Brugaletta, Medico, J. Pedro (32’ st Bucolo), Palermo (27’ st Coulibaly), Tumminelli (26’ st Carrozza), Savanarola, Limonelli, Carbonaro (42’ st Cannino). A disp.: Truppo, Russo, Maniscalco, Fratantonio. All. Costantino.

Vibonese: Mengoni, Tazza, Bonnin (22’ st Sperandeo), Trajkovski, Nallo, De Marco, Basualdo (15’ st Gianmarinaro), Scafetta, Bodjang (15’ st Politi), Martiniello (40’ st La Torre), Balla. A disp.: Spadini, Caicedo, Palazzo, Ruggiero, Albisetti. All. Modica.

Arbitro: Peletti di Crema (Roselli e Morsanuto).