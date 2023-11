Il tecnico dell'Acireale Sasà Marra: "abbiamo avuto un spirito battagliero" 

Può essere considerata più che positiva la prestazione fonrnita dall'Acireale sul campo della quotata Vibonese, come confermano le parole del tecnico dei granata Sasà Marra: "Sono contento, quando vai a giocare questo tipo di partite bisogna avere uno spirito battagliero ed è ciò che abbiamo avuto. Sono soddisfatto dell’atteggiamento messo in campo anche da parte chi è subentrato”.

Sulle similitudini tra la sfida di Vibo Valentia e quella di Trapani ha poi spiegato: “In questi casi vanno fatti i complimenti ai ragazzi, senza il loro impegno e la disponibilità tutto questo non sarebbe stato possibile. Conoscevamo la difficoltà dell’impegno, volevamo regalare un successo ai nostri tifosi, ma non è stato possibile”. Infine ha speso delle parole sul gruppo a disposizione: “Lavoriamo insieme da appena due settimane, c’è bisogno di tempo per trovare i giusti meccanismi. In cosa bisogna crescere? Nella personalità, spesso la dimostriamo in casa. Dobbiamo essere più sfrontati sempre e andare avanti con coraggio, senza pensare a ciò che fanno gli avversari”.