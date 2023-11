Agatino Chiavaro: "si deve capire che la maglia dell’Acireale ha un peso diverso" 

L'incredibile 3-3 della partita Acireale-Akragas non ha soddisfatto, nonostante la rimonta, Agatino Chiavaro, direttore sportivo dei granata. “I primi sessanta minuti non si spiegano - ha dichiarato in sala stampa - bisogna migliorare, ma non soltanto. Non sono contento di quanto visto per buona parte della gara, serve capire che indossare la maglia dell’Acireale ha un peso diverso. C’è sicuramente da salvare la reazione, ma occorre crescere”.

Prima dell’inizio del match, la manifestazione legata alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, messa a punto in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti e la società ospite. Sugli spalti è apparso uno striscione recante il testo “100 non è solo un numero: è un problema”, in merito al quale lo speaker ha spiegato che a ottobre di quest’anno il numero dei femminicidi ha raggiunto la simbolica e drammatica cifra a doppio zero, alla quale si sono aggiunti altri nomi a novembre, ultimo quello di Giulia Cecchettin. Successivamente i calciatori in campo (recanti tutti un segno rosso sul viso) hanno mostrato lo striscione “1522 non è solo un numero: è una soluzione”, con i capitani delle due squadre che hanno spiegato la valenza del numero di emergenza, promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e con la presidente dell’Akragas Roberta Lala, che, accanto ai due presidenti dell’Acireale, Di Mauro e Strano, ha voluto sottolineare l’importanza di questa battaglia sociale".