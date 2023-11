Chiavaro dopo il pareggio di Trapani: "Stiamo per annunciare il nuovo allenatore dell'Acireale"

L'ottimo pareggio dell'Acireale sul campo della capolista Trapani ha un pò rasserenato l'ambiente granata dopo una settimana complicata. Il direttore sportivo Agatino Chiavaro ha parlato, così, a fine gara: “Il nostro è senza dubbio un periodo particolare. I ragazzi hanno sofferto molto e questo è un risultato che meritano insieme alla proprietà. Conoscevamo le difficoltà, abbiamo fatto una partita di sofferenza. Dobbiamo ricordare qual è il nostro obiettivo: la salvezza, magari divertendoci. La squadra nuova e giovane, serve pazienza e bisogna aiutare questi ragazzi nella loro crescita”. Sul nuovo allenatore, che sostituirà De Sanzo, ha poi dichiarato: “Abbiamo già concluso tutto, presto sarà annunciato. Era presente in tribuna e penso abbia capito il valore umano del gruppo che avrà a disposizione”.

Gianluca Russo, in panchina da mister dell’Acireale per questo match, ha commentato: "Il Trapani ha una qualità evidente. La nostra unica arma possibile era quella dello studio dell’avversario, capire dove e come colpirlo. Abbiamo dimostrato di avere ciò di cui parlo sempre: ‘il timbro’. Per stare in una piazza del genere non puoi non possedere certi valori. Il nostro gol a pochi secondi dall’inizio ha sicuramente influito e cambiato il piano della sfida, è normale”.