Mister Marra dell'Acireale: “Dispiace pareggiare una partita del genere"

L'Acireale si è dovuto accontentare di un pareggio (2-2) a Locri, dopo aver pregustato, sul 2 a 0 a favore, la possibilità di fare bottino pieno. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Salvatore Marra ha parlato ai microfoni del giornalisti presenti: “Dispiace pareggiare una partita del genere. In alcuni casi siamo riusciti a recuperare, come contro Castrovillari o Akragas, questa volta abbiamo subito il contrario. Dobbiamo crescere e prenderci più responsabilità ed essere molto arrabbiati. Per fortuna giocheremo già mercoledì e avremo l’occasione di fare meglio”.

Poi ha sottolineato: “Chi ha paura non può fare a calcio ad Acireale. Spero che questa gara possa servire da lezione e darci quella consapevolezza che cerchiamo”. Sull’occasione sprecata di tornare alla vittoria in trasferta, ha dichiarato: “Bisogna migliorare sotto il profilo della personalità e sarò duro con i ragazzi. Abbiamo sfiorato il 3-0 più volte e richiato pochissimo per quasi tutto il match, quindi non ci può andare bene un punto. Occorre lavorare e credere in noi stessi, abbiamo un grande potenziale”.