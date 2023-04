Serie D, il rammarico di mister Ignoffo dopo la sconfitta dell'Acireale contro il Catania

La sconfitta contro il Catania, rimediata nonostante la buona prova fornita, ha lasciato l’amaro in bocca all’Acireale, come traspare dalle parole del tecnico Giovanni Ignoffo, pronunciate al termine del match perso in casa per 1-0. “Sinceramente sono un po' stanco di ricevere i complimenti per le prove fornite, purtroppo noi dobbiamo muovere la classifica e anche in questa gara contro il Catania l’obiettivo era proprio conquistare dei punti. Abbiamo fatto cose discrete, in particolare nel finale del secondo tempo, quanto si sono sommati traversoni pericolosi nell'area avversaria. Occorre, però, essere più incisivi e, soprattutto, segnare gol, perché altrimenti diventa complicato ottenere risultati positivi.

Quando capitano occasioni propizie vanno sfruttate. Il campionato non è finito per nessuno e sicuramente dovremo assicurarsi più punti possibile per poi tirare le somme. Se ci mettessimo adesso a pensare alle altre squadre perderemmo di vista il nostro percorso”. Nel prossimo turno (16 aprile, ndr), l’Acireale renderà visita alla Mariglanese in un match di fondamentale importanza nel complicato cammino verso la salvezza.