Serie D, Vittorio Strianese non è più il ds dell’Acireale

Vittorio Strianese non è più il direttore sportivo dell’Acireale. Nella settimana seguente il pareggio per 2-2 in casa del Ragusa e prima della delicata sfida contro il Locri, in programma domenica allo stadio comunale di Aci Sant’Antonio, è arrivata la nota ufficiale del club granata:

“L’Acireale Calcio comunica di aver ricevuto la richiesta da parte di Vittorio Strianese alle dimissioni dalla carica di Direttore Sportivo. Si comunica altresì che la società ha accettato e ratificato la suddetta richiesta. Al direttore Strianese si porgono i piu’ sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questa prima parte di stagione e le migliori fortune per l’avvenire professionale e personale”. Decisivi per questa decisione i risultati altalenanti della squadra, che ha già cambiato conduzione tecnica. La sfida contro i calabresi rappresenterà, quindi, un importante crocevia stagionale, anche perché sono sicuramente pochi i 10 punti conquistati, fin qui, da Savanarola e compagni nelle 9 partite disputate, considerando le potenzialità dell'organico.