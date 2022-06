Serie D, il ds Agatino Chiavaro lascia l’Acireale e passa al Trapani 

Agatino Chiavaro non è più il direttore sportivo dell’Acireale. Rivestirà lo stesso ruolo nel Trapani. L’addio è stato ufficializzato tramite i canali social: “Grazie Acireale - scrive Chiavaro - per gli uomini di calcio si sa che prima o poi arriva l’ora dei saluti e mai avrei pensato, all’inizio dell'esperienza, di vivere queste sensazioni. Come un film, ripassano in mente tutti i ricordi di queste stagioni vissute insieme, ripenso alle belle emozioni: dal primo giorno, passando alle vittorie che hanno creato grande entusiasmo.

Ringrazio tutti, dai tifosi alla società, in particolare il direttore generale Giuseppe Fasone, verso cui nutro profonda stima e con il quale abbiamo creato un rapporto d’amicizia che va oltre la professione. Abbiamo lavorato sodo, commettendo forse, a volte, degli errori, ma sempre in buona fede e con il massimo rispetto per i colori della città, nonostante le difficolta evidenti subite nel corso degli anni. Abbiamo fatto squadra, ci siamo uniti come una famiglia ed è come tale che lascio il mio ruolo da direttore per poter fare un’esperienza altrove, utile al mio percorso di crescita personale e professionale, consapevole che dentro il mio cuore resterà sempre questa bellissima storia vissuta insieme. Buona fortuna Acireale, meriti grandi cose”.

Questo, invece, il comunicato stampa del club acese: "L'Acireale Calcio comunica la conclusione del rapporto lavorativo con il direttore Agatino Chiavaro, ringraziandolo per quanto svolto in queste stagioni e augurando allo stesso le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo".