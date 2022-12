Serie D: rivoluzione natalizia dell’Acireale, esonerato il tecnico Costantino

L’ultima sconfitta rimediata dall’Acireale in casa del Città di Sant’Agata ha dato il via a una “rivoluzione”. La società granata ha esonerato, infatti, il tecnico Massimo Costantino e nelle prossime ore ufficializzerà il successore, terzo allenatore tesserato in questa, fin qui, complicata stagione. Circolano i nomi di Giovanni Ignoffo, che sembra il favorito per sedere sulla panchina acese, e di Giovanni Campanella.

La dirigenza è molto attiva, inoltre, sul mercato, come confermano gli ingaggi del laterale sinistro Giorgio Chinnici (classe 2002), prelevato dal Catania, dell’esperto attaccante Giovanni Ricciardo, per lui si tratta di un ritorno, che vanta oltre 200 presenze tra i professionisti, e del centrocampista Giovanni Volpicelli, ex: Arezzo, Juve Stabia, Paganese e Afragolse. Sono andati via, invece, la punta Paolo Carbonaro ed il centrocampista Francesco Palermo, passati rispettivamente al Trapani e al Siracusa. Martedì è prevista la ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Tante, quindi, le novità.