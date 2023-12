D’Alessandris è un nuovo giocatore dell’Acireale, Romano va alla Luparense

E’ vivace sia in entrata che in uscita il mercato dell’Acireale, che, prima del match di domenica in casa del Locri, ha raggiunto l’accordo con Gianmarco D’Alessandris. Classe 1996, originario di Supino (Frosinone), è un attaccante di piede destro proveniente dall’Avezzano, squadra con la quale ha giocato 6 partite. Ha iniziato la sua carriera nel 2013 con il Siena Sub 19, partecipando al campionato Primavera 1, per poi indossare le maglie di Amiternina (serie D), Vis Artena (23 presenze e 6 reti) Lanusei (33 “gettoni” e 4 gol), Cassino e, infine, Avezzano. Trasferimento, invece, a titolo definitivo alla Luparense per Giacomo Romano e rescissione consensuale del contratto con Niccolò Ortu.

il reclamo della società acese, proposto il 4 dicembre scorso, per la squalifica di quattro giornate inflitta a Francesco Vaccaro è stato accolto parzialmente dalla III Sezione della Corte Sportiva d’Appello. Sanzione ridotta a tre turni, per cui il giocatore tornerà a disposizione del tecnico Sasà Marra per la sfida contro la Sancataldese, in programma mercoledì prossimo.