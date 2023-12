Savanarola dopo la rete: "questa vittoria in casa può sbloccarci mentalmente" 

Firma d'autore nel successo dell'Acireale contro la Sancataldese, che si è arresa al gol del capitano Giuseppe Savanarola. "Sono davvero molto contento. Ci siamo regalati la vittoria, che porterà un Natale più spensierato e sereno a tutti. I tre punti possono regalare uno spirito diverso per affrontare un girone di ritorno difficile. Vogliamo dare del filo da torcere a tutti, anche alle grandi che arriveranno qui. Ringrazio, ancora una volta, la società e sottolineo: ciò che si fa, che sta riuscendo a fare, non è mai scontato. Ogni tanto, sento e leggo qualcosa che non corrisponde alla realtà. Lo ripeto, sappiamo dove eravamo e nulla è scontato. Dobbiamo continuare così, la città ha risposto bene al nostro impegno ed è questa la linea giusta”.

Poi, un bilancio di metà stagione: “Se devo essere onesto, qualcosa ci manca. Questa squadra in determinati momenti della partita stacca l’interruttore”. Sulla rete, infine, fa dedica speciale: “Credo che qualcuno mi abbia aiutato da lassù. Il pensiero va a mia suocera e a mio zio, il gol lo dedico a loro”.