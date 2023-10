Mister De Sanzo vede il bicchiere mezzo pieno del suo Acireale 

L'Acireale non riesce a trovare continuità di risultati, come ha confermato la sconfitta per 1-0 incassata in casa del Città di Sant'Agata. “Abbiamo tenuto bene il campo e creato gioco, ma non sono stati sfruttati alcuni episodi - ha dichiarato il mister dei granata Fabio De Sanzo al termine del match -. Non mi sento di dare la colpa ai ragazzi, che hanno dato tutto in campo. Ho visto la voglia e l’intensità giusta. Il Città di Sant’Agata ha manovrato, si è difeso e ha realizzato un gran gol, sfruttando il classico episodio, che può decidere le gare”.

In seguito ha spiegato: “Non voglio sminuire questa prestazione, ho visto diversi elementi positivi e altri sicuramente da migliorare. Abbiamo creato molto, senza, però, riempire adeguatamente l’area. Cosa è mancato? La rabbia e

la finalizzazione, oltre che l’uomo di qualità, che è Lucchese”. Infine, l’appello ai tifosi: “Serve pazienza, chiedo loro di stare vicini a questa squadra e capire la situazione. Dobbiamo essere uniti e, con calma e sangue freddo, fare il nostro campionato. Stiamo cercando in tutte le maniere di migliorarci e pensiamo già all’impegno di mercoledì contro il Ragusa”.