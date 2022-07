Serie D, l’Acireale riparte dalla conferma del capitano Giuseppe Savanarola

Prende forma il nuovo Acireale, che disputerà il campionato di serie D. La società granata ha rinnovato il contratto al capitano Giuseppe Savanarola, alla quinta annata agonistica consecutiva in terra acese. Il direttore generale Giuseppe Fasone si è espresso, così, sulla riconferma: “Savanarola non poteva che essere il primo acquisto di calciomercato. Lui, per me e per la città, rappresenta tutto: non è soltanto colui che indossa la fascia al braccio, non è un calciatore per i novanta minuti, Giuseppe è il simbolo dell’Acireale. Nella stagione più difficile, la prima qui per me ad Acireale, ha dimostrato, fin da subito, il suo amore per il granata e lo fa costantemente”.

La dirigenza ha messo a segno, inoltre, due importanti colpi in entrata, assicurandosi le prestazioni del difensore Simone Brugaletta, ex Città di Sant’Agata, e del portiere Mario Giappone. Nato il 19 gennaio del 1994 a Modica, Brugaletta è cresciuto nel settore giovanile del Catania per poi giocare con: Teramo (serie C, collezionando 26 presenze), Gela e Chieti in D. Giovane già consolidato nella categoria, il palermitano Giappone, classe 2001, ha maturato preziose esperienze con Marsala, Chieri, Taranto, Brindisi e Arzachena, tutte formazioni di D, mettendosi sempre in luce per le sue qualità. Per quanto riguarda, infine, la batteria degli under, sono arrivati a titolo definitivo il difensore del 2004 Antonino Viaggio e l’attaccante, un anno più grande, Denis Castorina, prodotto del vivaio della Reggina. Entrambi provengono dal Paternò.