Serie D, l’Acireale ufficializza gli arrivi di Distefano e Scalia

L’Acireale ha perfezionato due interessanti operazioni di mercato. Il club granata si è assicurato le prestazioni di Gian Marco Distefano e Alex Scalia. L’esterno offensivo (classe 2000) proviene dal Messina di serie C, con cui ha collezionato, nella scorsa stagione, 11 presenze tra campionato e Coppa Italia. “Benvenuto Gian Marco Distefano! Attaccante classe 2000, cresciuto nelle giovanili della Lazio, reduce dall’esperienza in Serie C con l’Acr Messina, è un giocatore dell’Acireale Calcio”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook acese.

Il 18enne Scalia è, invece, un difensore prelevato dalla Pro Vercelli. In precedenza, l’Acireale si era assicurato esperienza e qualità del centrocampista centrale Rosario Bucolo, nato nel 1988, considerato un vero lusso per la categoria. La squadra ha svolto, intanto, un allenamento congiunto, al “Valentino Mazzola”, con il Misterbianco, terminato con il punteggio di 7-0 grazie ai gol di Castorina, Carrozza, autori rispettivamente di una tripletta e una doppietta, Sciuto e appunta Distefano. E’ iniziata, infine, la campagna abbonamenti, che terminerà il 3 settembre.