Serie D, l’Acireale mette a segno i colpi Arquin e Coulibaly

E’ arrivato l’atteso ariete ad Acireale. La società granata ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante Yoann Arquin. Nato il 15 aprile 1988, ha cominciato a giocare nella seconda squadra del Nancy. Nel 2008 è passato al Quimper Cornouaille, disputando 31 gare con 10 gol. Nel 2009 venne acquistato dal PSG per poi andare al Red Star. Successivamente si è trasferito in Inghilterra, all'Hereford United. Dopo una buona stagione, è stato ceduto al Notts County. A seguire il passaggio in Scozia al Ross County.

Ha vestito, infine, le maglie di Syrianska, Mansfield Town,Heilongjiang, Yeovil Town e Wuhan. Per Arquin anche varie presenze con la nazionale martinicana. Il giocatore, aggregato già al gruppo, sarà a disposizione di mister Giovanni Marchese dopo la ricezione del transfer della Federazione cinese. L'Acireale ha comunicato, inoltre, di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Omar Cheik Coulibaly. Punta senegalese classe ‘99, vanta importanti esperienze in Italia con: Gelbison, Tifferno Larchi e Rieti.