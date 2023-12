Acireale pronto a proiettarsi al primo match del 2024, torna l’esterno Giuseppe Cottone

Ultime ore di relax per giocatori e staff tecnico dell'Acireale, che, dopo i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, si proietteranno subito alla partita casalinga di domenica 7 gennaio contro la Nuova Igea Virtus, proposta dalla giornata d'apertura del girone di ritorno del campionato di serie D. La società granata ha definito, intanto, due operazioni di mercato. L’esterno di fascia sinistra Giuseppe Cottone (classe 2004) tornerò a vestire la maglia acese. Originario di Alcamo e alto 1 metro e 89 centimetri, è cresciuto nella Ludos Alcamo.

Nella stagione 2021-2022 ha accumulato 13 presenze con l’Acireale, giocando sotto età e impreziosendo quel periodo con la partecipazione all’importante vetrina giovanile del “Torneo di Viareggio”, vinto in prestito con il Sassuolo. Quasi in contemporanea, la dirigenza ha raggiunto l’accordo di rescissione consensuale del contratto con il calciatore Fabio Corigliano, al quale “augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”, classica formula di congedo che si legge nella nota del club.