Serie D, l’Acireale affila le punte con l’arrivo di Giovanni Ricciardo

Colpo di mercato dell’Acireale, che ha chiuso l’anno con il botto, assicurandosi le prestazioni dell’esperto attaccante Giovanni Ricciardo. Ufficiale è il trasferimento in granata dell’attaccante originario di Ficarra, che aveva lasciato da qualche settimana il Casale, con cui ha giocato la prima parte di stagione in Serie D. Un rinforzo per l’ambiziosa squadra acese, protagonista di un eccellente andata, che conferma le proprie velleità di vertice nel girone I.

“L’Acireale Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Ricciardo – si legge nel comunicato stampa del club -. Nato a Messina, il forte attaccante classe ’86 è un veterano della categoria, avendo disputato solo negli ultimi sei anni 129 presenze e 57 goal in serie D con le maglie di Seregno, Palermo, Cesena, Leonzio, Siracusa e Nardò, oltre una grande esperienza pregressa nel calcio professionistico. Ricciardo sarà a disposizione di mister De Sanzo a partire da martedì 4 gennaio”.