Serie D, possibile cambio di società per l’Acireale

L’Acireale si è messo alle spalle la salvezza nel campionato di serie D. Come riportato dal quotidiano “La Sicilia”, circolano adesso sempre più insistentemente voci di un possibile cambio di società con una cordata interessata al club, composta, in buona parte, da imprenditori locali. Siamo ancora nel campo delle trattative, ma qualche informazione ufficiale potrebbe arrivare presto, dando indicazioni più precise all’intero ambiente.

A questi eventuali novità è legata inevitabilmente la programmazione tecnica. Mister Giovanni Ignoffo, che ha avuto il merito di condurre la squadra alla permanenza, non dovrebbe rimanere sulla panchina granata. Tra i papabili successori si ipotizza un ritorno di Fabio Di Sanzo, lo scorso anno alla Gelbison, o l’arrivo di Mimmo Giampà, ex Paganese e Città di Sant’Agata. Come detto, però, le prossime giornate saranno fondamentali per conoscere il futuro dell’Acireale.