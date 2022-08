Serie D, l’Acireale prosegue la preparazione a Campitello Matese

Prosegue a Campitello Matese il ritiro dell’Acireale, che terminerà sabato, quando il gruppo tornerà in sede. In Molise, la squadra si sta allenendo con grande impegno agli ordini del tecnico Giovanni Marchese ed ha svolto un allenamento congiunto con l’Angri, mentre il direttore sportivo Vittorio Strianese è operativo sul mercato per rinforzare e completare adeguatamente l’organico. Nell’ultime ore, è stato ufficializzato l’arrivo di Carmelo Limonelli. Nato a Catania il 24 febbraio 2003, centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, è alla seconda esperienza in serie D; nella scorsa stagione ha collezionato 17 presenze con il Giarre.

Per quanto riguarda le altre trattative, diversi sono i giocatori in prova e la dirigenza intende, soprattutto, puntellare l’attacco e la batteria degli under. “Sono soddisfatto di quanto stiamo facendo a Campitello Matese – ha dichiarato mister Marchese nella pagina Facebook del club granata – naturalmente abbiamo ancora tanto da lavorare per miglioraci in tutte le situazioni. Giornalmente andremo a valutare ogni aspetto, i ragazzi stanno avendo un ottimo approccio. Con il direttore Strianese sono in piena sintonia e lui sa bene cosa manca per essere maggiormente competitivi”.