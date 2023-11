Presentato il nuovo tecnico dell'Acireale Sasà Marra: "Ho trovato una società forte"

L'Acireale ha presentato il nuovo tecnico Sasà Marra. Accompagnato dal direttore sportivo Agatino Chiavaro, l'allenatore campano ha raccontato, nel corso della conferenza stampa, le proprie impressioni sul gruppo a disposizione: “ho trovato una formazione in salute sia dal punto di vista fisico che mentale e per questo vorrei sottolineare il lavoro svolto da Fabio De Sanzo”. Reduce dal pareggio di Trapani, Marra ha commentato la prestazione del "Provinciale": “A Trapani ho visto una grande squadra, bisogna ripartire da questo. In una piazza come Acireale occorre sempre andare oltre il massimo delle proprie possibilità: è questo ciò che chiedo ai ragazzi”.

L’ultimo Acireale è sceso in campo con un inedito 4-3-1-2, sarà questo il modulo di riferimento? “È uno schema con cui ho lavorato per gran parte della mia carriera. Servirà tempo per dare la mia impronta, ma spero che già da domenica possa intravedersi qualcosa”. In merito agli arrivi appena annunciati, cioè quelli di Mirabelli e Lo Coco dal Lamezia Terme, suo ex club, si è, così, espresso: “Sono due ragazzi che conosco e che, come tutti, saranno importanti per me. Ci tengo a sottolineare che nessuno è bocciato. In questi giorni conoscerò meglio i giocatori e so che, qualora fosse necessario, la dirigenza è pronta a cogliere le occasioni”. Infine, inevitabile un punto sul passato: “Qui ho un conto in sospeso e intendo riprenderlo nel migliore dei modi. Oggi trovo una società forte e organizzata è questo è molto importante per l’intero ambiente”. Sugli obiettivi stagionali ha parlato il ds Chiavaro: “Noi puntiamo a una salvezza tranquilla, provando a fare un calcio divertente. Va ringraziato De Sanzo per ciò che ha dato, ma adesso inizia un nuovo corso”. Su ulteriori innesti ha detto: “Al momento il nostro obiettivo è valorizzare chi abbiamo già in organico. Poi è chiaro, il mercato inizia tra un mese e si dovranno fare delle scelte”.