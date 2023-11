Serie D: Sasà Marra è il nuovo tecnico dell'Acireale 

Salvatore Marra è il nuovo allenatore dell’Acireale. Napoletano, classe 1973, ha appena lasciato la guida del Lamezia Terme, tenuta per tre settimane, in seguito alla clamorosa rinuncia al campionato da parte della squadra calabrese (il che ha - di fatto - svincolato tutti i suoi tesserati). Già alla guida dell’Acireale nell'annata agonistica 2012-2013, in panchina ha collezionato esperienze in piazze importanti come: Avellino, Castrovillari, Potenza e Messina. Marrà vanta, inoltre, una brillante carriera da calciatore.

Il tecnico verrà presentato giovedì (ore 10.30) presso la sala stampa dello stadio “Aci e Galatea” e avrà il compito di dare continuità di risultati alla formazione granata, che ha avuto un rendimento altalenante in questo inizio di stagione. Le sconfitte contro il Città di Sant'Agata in trasferta e, soprattutto, questta contro il Ragusa davanti ai propri tifosi sono costate il posto a mister Fabio De Sanzo, poi è arrivato il prezioso pareggio per 1-1 sul campo della capolista Trapani. Adesso un nuovo inizio targato appunto Sasà Marra.