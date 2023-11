Serie D: l’Acireale si rinforza con gli ex Lamezia Mirabelli e Lo Coco 

L’Acireale, dopo l’annuncio del tecnico Sasà Marra, ha ufficializzato l’ingaggio di due giocatori, anche loro ex Lamezia Terme. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Mirabelli e dell’attaccante Samuele Lo Coco. Mirabelli (classe ’92), originario di Rogliano, è alto 1 metro e 90. Tra il 2021/2022 e il 2022/2023 ha accumulato 64 presenze in serie D con 2 gol: 33 con il Rende e 31 a Castrovillari. Ha militato in precedenza con: Comprensorio Montalto, Paolana, Rossanese e Sambiase. Queste le sue prime parole da acese: “per me è un onore essere qui e poter indossare questa gloriosa maglia. Quando c’è stata la possibilità di venire ad Acireale non ci ho pensato due volte. Ringrazio la società, il direttore Chiavaro ed il mister per averlo reso possibile. Per ricambiare la loro fiducia conosco soltanto un modo: dare il massimo negli allenamenti e in ogni partita per raggiungere, insieme ai compagni, gli obiettivi prefissati dalla dirigenza.

Il 19enne Lo Coco è cresciuto nel settore giovanile del Palermo, nel quale ha giocato nell’Under 19 (stagioni 2021-2022 e 2022-2023), realizzando in totale 8 reti. Nella scorsa annata agonistica, è stato convocato da mister Eugenio Corini due volte nella squadra maggiore rosanero: la prima per il ritiro a Roma, durante la sosta del campionato di serie B, e successivamente per la sfida contro il Parma dell’1 aprile. Ad agosto ha firmato con il Villa Valle, nel girone B di serie D, per poi passare al Lamezia Terme, che - com’è noto ha recentemente rinunciato - al massimo torneo dilettantistico, determinando, così, lo svincolo di tutti i tesserati.