Il Biancavilla lascia la serie D con una sconfitta contro il Castrovillari   

Biancavilla sconfitto anche nell’ultima giornata del campionato di serie D. La squadra gialloblù, retrocessa in Eccellenza, è stata battuta per 3-0 dal Castrovillari. I calabresi hanno liquidato la “pratica” già nel primo tempo grazie ai gol di Rosa Gastaldo, che sblocca il punteggio al 4’, Tripicchio e Rodi. La buona volontà dei padroni di casa non si è mai concretizzata e, nell’accademica ripresa, c’è da segnalare l’espulsione del neo entrato Zammataro per doppia ammonizione.

Negli spogliatoi ha parlato il presidente del Biancavilla Giuseppe Furnari: “E’ stata una stagione molto difficile, cominciata male, nonostante gli importanti investimenti fatti dalla società, che non sono mai stati premiati dai risultati sul campo. La retrocessione non è una vergogna, ci assumiamo le nostre responsabilità sulle scelte. Noi non abbiamo, dal primo all’ultimo giorno, mai mollato perché il torneo andava onorato e usciamo, comunque, a testa alta, onorando gli impegni, come si cercherà di fare pure in futuro”.

Biancavilla-Castrovillari 0-3

Marcatori: 4' Rosa Gastaldo, 26' Tripicchio, 43' Rodi

Biancavilla: Lumia; Stelitano, Di Laura, Panza, Di Francesco (4’ st Zammataro), Bozzanga, Piccione, Siracusa (25’ st Furnari), Grazioso (4’ st Di Stefano), Licciardello (30’ st Lentini), Spadoni. A disp.: Governali, Baratta, Toscano, Sant’Elena. All. Fichera.

Castrovillari: Aiolfi (6’ st Piga), Rotunno, Strumbo, Carrozza (6’ st Rota), Tripicchio, Mazzotti, Trofo (13’ st Arrigucci), Teyou, Anzillotta, Rosa Gastaldo, Rodi. A disp.: Cosenza, Padin, Azzaro, Toziano, Pittari, Visciglia. All. Colle.

Arbitro: Fichera di Milano (Manni e Fuccaro).

Note: è stato espulso al 30’ st Zammataro (doppia ammonizione).